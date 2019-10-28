Полиция обнаружила пропавший в Прикамье самолет и тело пилота

В районе села Аннинское обнаружен пропавший в минувшую субботу, 26 октября, самолет Cessna-172, и тело пилота. Как сообщает управление МВД по Пермскому краю, борт был обнаружен сегодня около 11:30 местного времени (9:30 мск) в лесном массиве в 7 км от села.
«В настоящий момент на месте происшествия находятся сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства»,— говорится в сообщении главка.
Самолет под управлением председателя краевой федерации спорта сверхлегкой авиации Геннадия Белоглазова в субботу утром поднялся со взлетно-посадочной полосы Нижнее Городище (Частинский район) и направлялся в сторону аэродрома Фролово (Пермский район). Но в итоге до аэродрома назначения он не долетел. Пропавший самолет искали сотрудники полиции, МЧС, добровольцы из поисково-спасательных отрядов.
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