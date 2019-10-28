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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Почти 70 процентов нижегородцев пользуются интернетом ежедневно

Большинство считают, что без Сети их жизнь станет совершенно иной.

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Более 66% жителей Нижнего Новгорода пользуются интернетом ежедневно, а для области в целом этот показатель составляет почти 55%.


При этом 14,4% проводят в Сети более четырех часов в день. Таковы результаты опроса, проведенного Научно-исследовательским институтом проблем социального управления (НИИ ПСУ).

Об итогах исследования «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказал директор НИИ ПСУ Максим Лубяной, подчеркнувший, что около 60% респондентов заявили, что без интернета их жизнь изменится либо кардинально, либо очень существенно.

Различия между областным центром и остальными жителями региона пока налицо. Так, только около 45 процентов респондентов за пределами Нижнего Новгорода каждый день заходят в интернет. Ярко выражена и разница между мужчинами (67% ежедневных пользователей) и женщинами (39%). В возрастной группе от 18 до 25 лет доля тех, кто заходит в сеть ежедневно, предсказуемо оказалась самой высокой и достигает 86%. Однако и в возрасте с 26 до 35 лет таких оказалось 84%.

Опрос был проведен 8 октября на территории Нижегородской области. Опрошено было 1200 человек.

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