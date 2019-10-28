Удмуртия выделит 86,66 млн рублей на покупку школьных автобусов в 2019-2022 годах

Удмуртия выделит 86,66 млн руб. на покупку автобусов для образовательных учреждений региона. Соответствующее распоряжение о заключении госконтракта, направленное минобрнауки республики, размещено на сайте главы и правительства Удмуртии. Документ подписал премьер Ярослав Семенов.

Автобусы планируют приобрести в лизинг на четыре года. В 2019 года на эти цели выделят 14,66 млн руб., в последующие годы — по 24 млн руб. Соответствующий госконтракт заключат после проведения торгов.