Подрядчика строительства моста через Чусовую оштрафовали за неисправную сигнализацию

Пермская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о безопасности судоходства при эксплуатации Чусовского автодорожного моста. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, установлено, что АО «Стройтрансгаз» не обеспечило рабочее состояние судоходной сигнализации автодорожного моста, что могло привести к возникновению чрезвычайной ситуации и транспортных происшествий как на водном, так и на автомобильном транспорте.

Прокуратура внесла представление с требованием устранить нарушения, что и было исполнено.

Четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, один из руководителей эксплуатирующей организации оштрафован.

АО «Стройтрансгаз» является подрядчиком строительства моста через реку Чусовую, жилья в Березниках и перрона пермского аэровокзала.