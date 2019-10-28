Headliner – быть в центре Перми Первый пермский небоскреб – «комфорт-плюс» для тех, кто предпочитает высокий темп жизни.

Ароматная чашечка кофе с видом на рассвет – вот мечта настоящего романтика. Для жилого дома Headliner – это реальность. Первый пермский небоскреб высотой почти 100 м станет доминантой жилого квартала «Гулливер». И модной точкой на карте Перми.

Сдвоенный дом высотой 31 и 25 этажей категории «комфорт плюс», создается с расчетом на особый стиль жизни. В компании «КОРТРОС-Пермь» убеждены, что концепция Headliner позволит обитателям небоскреба жить в высоком темпе, достигать вершин в карьере и быть еще ближе к успеху во всем.

Проект небоскреба предусматривает комфорт на всех уровнях. Благодаря лоджиям с панорамным остеклением весь город, как на ладони – закатами и рассветами можно будет любоваться бесконечно. Видовыми характеристиками дома останутся довольны и те, кто поселится на средних и нижних этажах. Уютный двор без машин, парк, бережно сохраненный и благоустроенный застройщиком – это не только приятный вид, но и тишина в квартире.

В Headliner все предназначено для жизни с высоким уровнем удобства. Подземная автопарковка, семь скоростных бесшумных лифтов, «умные» технологии, которые можно использовать в зависимости от собственных желаний – не только добавляют удобств, но и соответствуют темпу жизни самых продвинутых и активных. Расположение дома позволяет всегда быть в гуще городских событий. Здесь все рядом: деловые и культурные центры, учебные и медицинские учреждения, торговые и спортивные комплексы. Жить в ритме мегаполиса, но всегда иметь возможность остановиться на минуту – не торопясь прогуляться по парку рядом с домом, провести свободное время с семьей. Это особенно ценно в наше стремительное время!

«Полная отделка» с использованием современных материалов позволит собственникам заезжать в квартиры сразу после введения дома в эксплуатацию, которая запланирована на 2020 год. К этому времени в квартале «Гулливер» завершатся все строительные работы, поэтому новоселы смогут почувствовать удобства комплексного освоения территории застройщиком. Жителям будет доступна вся инфраструктура, включая детский сад, игровые и спортивные площадки, зеленый парк с дорожками для прогулок. Здесь найдут занятие по душе люди любого возраста. «КОРТРОС-Пермь» предусмотрел массу деталей, которые создадут пространство для комфортного времяпрепровождения, от велодорожек до специальной зоны для выгула собак.

Всегда держать руку на пульсе и с высоты наблюдать за жизнью города. Headliner – быть в центре Перми.

Из 550 квартир в Headliner продано уже более 60 %. Поэтому не откладывайте визит в офис АО «КОРТРОС-Пермь» на ул. Куйбышева, 61, где можно уточнить все подробности приобретения квартиры в первом пермском небоскребе. Сделайте свой выбор и будьте на высоте.

Застройщик АО «КОРТРОС-Пермь»

Проектная декларация на сайтах gulliverperm.ru, https://наш.дом.рф