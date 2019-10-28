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Назначен новый заместитель прокурора Курганской области

Заместителем прокурора Курганской области назначен Андрей Иньшаков. Ранее он возглавлял надзорное ведомство Железнодорожного района Екатеринбурга, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Приказ Генерального прокурора РФ о назначении подписан 24 октября.

Андрей Иньшаков окончил Уральскую государственную юридическую академию. В органах прокуратуры работает с 2003 года, последовательно занимая должности помощника и заместителя прокурора Верхней Пышмы. В 2011 году стал прокурором Верхней Пышмы. С ноября 2016 года работал в должности прокурора Железнодорожного района Екатеринбурга.

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