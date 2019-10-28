В Краснодаре директора строительной фирмы будут судить за гибель рабочего

Направлено в суд уголовное дело в отношении женщины-директора краснодарского ООО «МеталлПро», обвиняемой в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, что повлекло смерть человека, сообщила прокуратура края. По данным надзорного ведомства, 10 июня 2019 года при замене стеклопакетов в торговом центре «Галерея» рабочий упал с высоты и погиб.

Фамилия 24-летней обвиняемой не называется. По данным Kartoteka.ru, директором краснодарского ООО «МеталлПро» является Яна Малышенко. По версии следствия, между АО «Галерея Краснодар» и ООО «МеталлПро» был заключен договор подряда на демонтаж и монтаж стеклопакетов. Директор ООО «МеталлПро» являлась лицом, ответственным за соблюдение правил и норм охраны труда при ведении строительных работ. «В нарушение законодательства женщина допустила к выполнению работ на высоте сотрудников, не имеющих соответствующей квалификации, не приняла меры к обучению безопасным методам работы на высоте, не обеспечила их средствами коллективной и индивидуальной защиты, в том числе страховочным оборудованием», – сообщили в прокуратуре. В результате 39-летний рабочий, находясь на крыше торгового центра, где выполнял работы по замене стеклопакетов, оступился и упал, в результате полученных травм мужчина скончался на месте. Максимальное наказание за данное преступление – пять лет лишения свободы, уточнили в прокуратуре.

Анна Перова, Краснодар