Директора ООО «МеталлПро» будут судить за смерть рабочего в ТЦ «Галерея Краснодар»

В Ленинский районный суд для рассмотрения по существу было передано уголовное дело в отношении 24-летнего директора ООО «МеталлПро». Она обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

Как сообщили в краевой прокуратуре, 10 июня 2019 года 39-летний рабочий осуществлял замену стеклопакетов зенитных фонарей на крыше торгового центра «Галерея Краснодар». Мужчина допустил отступ в демонтированную раму и упал с крыши на эскалатор между вторым и третьим этажом ТЦ, от чего получил не совместимые с жизнью телесные повреждения.

По данным следствия, с ООО «МеталлПро» был заключен договор подряда по демонтажу и монтажу стеклопакетов. Директор компании являлась лицом, ответственным за соблюдение правил и норм охраны труда при ведении строительных работ на объекте. Однако в нарушение законодательства она допустила к выполнению работ на высоте работников, не имеющих соответствующей квалификации, не приняла меры к их обучению безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, а также не обеспечила рабочих страховочным оборудованием и снаряжением.

В прокуратуре не называют имя фигурантки уголовного дела. Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», директором ООО «МеталлПро» является Яна Малышенко. Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы.

Дмитрий Михеенко