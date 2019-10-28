Митрополит Меркурий создаст в Ростовской области туристический кластер

Донская митрополия Русской православной церкви (РПЦ) создаст в Ростовской области туристический кластер, сообщает ТАСС со ссылкой на митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия (Иванова).

«Закончен нижний храм Вознесенского войскового всеказачьего собора в Новочеркасске. Будет создан экскурсионный кластер. Чтобы группы приезжали в Новочеркасск, в Новочеркасскую станицу, сюда, в ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, в старый греческий храм — у нас есть что рассказать и показать», — передает издание слова митрополита, сказанные на встрече Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Ростовской области Василием Голубевым и полпредом президента в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым.

Вознесенский собор в Новочеркасске был заложен в 1805 году, однако освятили и открыли его только в 1905-м. Собор был закрыт в 1934 году и использовался как склад, вновь его открыли в 1942 году, во время оккупации. В 2001 году в соборе начались крупномасштабные реставрационные работы. К 2015 году в соборном храме подошла к завершению основная часть внутренних реставрационных работ.

Напомним, патриарх Кирилл посетил Ростов в минувшие выходные, 26 и 27 октября. В субботу патриарх совершил всенощное бдение в Троицком храме Свято-Иверского женского монастыря в Ростове. В воскресенье он освятил кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы и провел в нем божественную литургию.

Дарья Голякова