Жители Новинок организуют ТОС

Инициативная группа жителей Новинок, активно выступавшая против присоединения этого сельсовета к Нижнему Новгороду, начала организационные процедуры для организации территориального общественного самоуправления (ТОС).

Как пояснил в интервью «КоммерсантъFM Нижний Новгород» старший группы Рустам Жалялотдинов, жители сельского поселения Новинки, а также жители других поселений, входящих в Новинский сельсовет, намерены отстаивать свои права юридическими путями и, в частности, будут добиваться закрепления на бумаге обещаний, данных им властями. Инициативная группа также хочет, чтобы была создана согласительная комиссия, аналогичная той, которая работала в процессе присоединения к Москве территорий Московской области, составивших Новую Москву.

Напомним, что в октябре 2019 года принято решение о включении сельсовета Новинки в состав Нижнего Новгорода. Это позволит, в частности, решить проблемы обманутых дольщиков крупных жилых комплексов «Окский берег» и «Новинки Smart City». Первые четыре дома, достроенные в одном из этих жилых комплексов, уже сданы. В церемонии их сдачи приняли участие вице-премьер Правительства России Виталий Мутко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Против принятия данного решения выступала инициативная группа «старожилов» Новинок, которые боятся потерять сельские льготы после присоединения к областному центру, а также опасаются повышения налогов и тарифов и переноса на «материк» объектов социальной инфраструктуры.