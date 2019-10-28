28 октября, понедельник
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Жители Новинок организуют ТОС

Они добиваются закрепления на бумаге обещаний, данных властями.

от

Инициативная группа жителей Новинок, активно выступавшая против присоединения этого сельсовета к Нижнему Новгороду, начала организационные процедуры для организации территориального общественного самоуправления (ТОС).


Как пояснил в интервью «КоммерсантъFM Нижний Новгород» старший группы Рустам Жалялотдинов, жители сельского поселения Новинки, а также жители других поселений, входящих в Новинский сельсовет, намерены отстаивать свои права юридическими путями и, в частности, будут добиваться закрепления на бумаге обещаний, данных им властями. Инициативная группа также хочет, чтобы была создана согласительная комиссия, аналогичная той, которая работала в процессе присоединения к Москве территорий Московской области, составивших Новую Москву.

Напомним, что в октябре 2019 года принято решение о включении сельсовета Новинки в состав Нижнего Новгорода. Это позволит, в частности, решить проблемы обманутых дольщиков крупных жилых комплексов «Окский берег» и «Новинки Smart City». Первые четыре дома, достроенные в одном из этих жилых комплексов, уже сданы. В церемонии их сдачи приняли участие вице-премьер Правительства России Виталий Мутко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Против принятия данного решения выступала инициативная группа «старожилов» Новинок, которые боятся потерять сельские льготы после присоединения к областному центру, а также опасаются повышения налогов и тарифов и переноса на «материк» объектов социальной инфраструктуры.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Орешкин обещал найти денег на строительство ВСМ в Нижний Новгород Однако не уточнил источники финансирования.
Вина Крыма и Кубани представлены в ресторанах Нижнего Новгорода Нижегородские эксперты опасаются протекционизма в пользу российских вин.
Почти 70 процентов нижегородцев пользуются интернетом ежедневно Большинство считают, что без Сети их жизнь станет совершенно иной.
Синоптики объявили в Нижнем Новгороде штормовое предупреждение На улице Тверской ветром сдуло забор вокруг долгостроя.
Вето мэра на решение депутатов о полетах бизнес-классом все-таки будет Владимир Панов вправе вернуть нормативный правовой акт на повторное рассмотрение гордумы.
Землям Волжской поймы могут вернуть статус рекреации Власти удовлетворят просьбу Комитета защиты Волжской поймы.
Профиль пользователя