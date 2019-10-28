Синоптики объявили в Нижнем Новгороде штормовое предупреждение

Синоптики объявили штормовое предупреждение по Нижегородской области.

Эту информацию сообщила «КоммерсантъFM Нижний Новгород» начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

Управление МЧС по Нижегородской распространило предупреждение о вероятности увеличения числа аварий, связанных с обрывом линий электропередач, обрушением строительных кранов, ветхих конструкций и деревьев со слабой корневой системой.

Уже пришли сообщения о первых подобных случаях. На улице Тверской неподалеку от центра Нижнего Новгорода под напором ветра рухнул синий забор, ограждающий затянувшуюся стройку дома по улице Славянской.

В связи с прогнозом погоды Управление МЧС напоминает о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать в период действия штормового предупреждения. В частности, во время порывов ветра рекомендуется не покидать помещения или автотранспорт, а если сильный ветер застал вас на улице, лучше быстро найти укрытие. Не рекомендуется также находиться вблизи временных и непрочных конструкций, а также парковать возле них автомобили.