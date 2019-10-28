Синоптики объявили в Нижнем Новгороде штормовое предупреждение
На улице Тверской ветром сдуло забор вокруг долгостроя.
Синоптики объявили штормовое предупреждение по Нижегородской области.
Эту информацию сообщила «КоммерсантъFM Нижний Новгород» начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.
Управление МЧС по Нижегородской распространило предупреждение о вероятности увеличения числа аварий, связанных с обрывом линий электропередач, обрушением строительных кранов, ветхих конструкций и деревьев со слабой корневой системой.
Уже пришли сообщения о первых подобных случаях. На улице Тверской неподалеку от центра Нижнего Новгорода под напором ветра рухнул синий забор, ограждающий затянувшуюся стройку дома по улице Славянской.
В связи с прогнозом погоды Управление МЧС напоминает о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать в период действия штормового предупреждения. В частности, во время порывов ветра рекомендуется не покидать помещения или автотранспорт, а если сильный ветер застал вас на улице, лучше быстро найти укрытие. Не рекомендуется также находиться вблизи временных и непрочных конструкций, а также парковать возле них автомобили.