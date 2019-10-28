США загнали террористов в угол

Основатель запрещенной на территории России террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади убит — по крайней мере, об этом заявил президент США Дональд Трамп. Лидер так называемой ИГ подорвал себя, когда американские военные штурмом брали его резиденцию на северо-востоке Сирии, рассказал американский президент. Так ли это? И к каким последствиям приведет эта операция? Расскажет Иван Якунин.

По словам Дональда Трампа, штурм дома, где укрывался террорист №1, был похож на сцену из кино: бойцы спецназа США высадились возле дома аль-Багдади в деревне Бариша и ворвались внутрь. Они обнаружили там 11 детей и вывели их. Двух жен аль-Багдади взяли в плен. Шел обстрел с воздуха, дом практически сровняли с землей. В доме имелись выходы в несколько тоннелей, но военные знали об этом и ожидали, что основатель террористической группировки попытается скрыться именно в них.

В итоге аль-Багдади погиб как трус, заявил Дональд Трамп в обращении к нации: «Он умер, когда бежал по тоннелю, из которого не было выхода, хныкая, рыдая и крича. Аль-Багдади потащил за собой троих своих детей, повел их на верную смерть. Он добежал до конца тоннеля, когда его нагнали наши собаки, подорвал на себе пояс шахида. Его тело было изуродовано взрывом, к тому же его засыпало камнями. Но тесты показали точный, моментальный и абсолютно позитивный результат — это был именно он».

К этой экспертизе есть много вопросов. Неясно, откуда взялся образец ДНК, который помог установить личность аль-Багдади. Да и к тому же о смерти основателя ИГ уже сообщали в 2017 году — Минобороны России говорило, что он, вероятно, погиб в результате авиаудара в Ракке. Отловить боевика не могут много лет, США даже назначали награду за информацию о его местонахождении в $25 млн. Как утверждают СМИ, в дом, который взял штурмом американский спецназ, аль-Багдади прибыл 24 октября, тогда его и смогли отследить.

Но как? Этот вопрос “Ъ FM” задал бывшему агенту ЦРУ Гленну Кэрлу, который проводил наземные операции на четырех континентах и много лет боролся с запрещенной на территории России группировкой «Аль-Каида»: «Это замечательная новость, он был харизматичной, важной фигурой. “Исламскому государству” без него придется нелегко. Он всегда вел себя очень осторожно, не использовал мобильные телефоны, часто менял укрытия, говорил ближним, что будет в одном месте, но сам отправлялся в другое. Было только несколько бойцов, с которыми он встречался и кому он доверял. Российская разведка, иракская, курдская, американская, французская, иранская, турецкая — все его искали.

Видимо, аль-Багдади с кем-то все-таки поделился своими настоящими планами, а шпионы есть повсюду».

Что теперь? Вероятно, будет избран новый лидер, хотя, как утверждает Трамп, многие высокопоставленные последователи аль-Багдади также были убиты в результате этого штурма или взяты в плен. «Исламское государство» загнано в угол, но это может породить новую волну терактов, заявил в интервью “Ъ FM” сооснователь Института социальной политики и понимания США Саид Хан. Он консультировал американское правительство по вопросам борьбы с терроризмом: «После смерти Багдади радикалы захотят отомстить. ИГ никогда не устраивал громкие атаки с огромным количеством жертв по примеру “Аль-Каиды”. Они поняли, что после 11 сентября США и Европа сделает все, чтобы их предотвратить, поэтому их теракты рассчитаны на сравнительно небольшое количество смертей, но они вселяют страх, потому что могут произойти где угодно и когда угодно. От таких атак нельзя быть защищенным на 100%».

Реакция на работу американского спецназа в Сирии была неоднозначной. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, например, поздравил Дональда Трампа с выдающимся достижением, тем самым показав, что верит, что аль-Багдади действительно уничтожен. А власти Ирана заявили, что американцы уничтожили то, что сами и создали. В схожей манере отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров, процитировав Гоголя: «Я тебя породил, я тебя и убью!»

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Операцию по ликвидации Абу Бакра аль-Багдади называют результатом совместных действий двух стран. Так, генерал курдской армии заявил, что сотрудничал с американской разведкой для подготовки операции. То же самое говорят власти Ирака. А Дональд Трамп поблагодарил Россию за то, что разрешила перемещение американских вертолетов над Идлибом — воздушное пространство на этой территории контролируют российские ВКС.