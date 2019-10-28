«Единая Россия» получила большинство мандатов в пяти из шести территорий Коми-округа

Избирательная комиссия Пермского края подвела итоги выборов в думы мунициальных округов на территории Коми-округа. По данным ГАС «Выборы», «Единая Россия» получила большинство в пяти из шести территорий. Партия власти не получила большинства только в Косинском муниципальном округе. Здесь единороссам досталось 5 мандатов из 15. Столько же мест в думе у кандидатов-самовыдвиженцев. КПРФ получила три мандата, по одному у ЛДПР и «Справедливой России».

В Гайнском муниципальном округе «Единая Россия» получила 11 из 15 мандатов, один мандат — у коммунистов, три — у ЛДПР. В Кочевском муниципальном округе партии власти досталось 10 из 15 мандатов, по два мандата у КПРФ и ЛДПР, один у «Справедливой России». В Кудымкарском муниципальном округе «Единая Россия» получила 12 из 15 мандатов. В думу прошли также один самовыдвиженец и по одному кандидату от ЛДПР и «Справедливой России». В думе Юрлинского муниципального округа кандидаты от «Единой России» заняли все 15 мест. В думе Юсьвинского муниципального округа мандаты разделили «Единая Россия» (9 мест) и кандидаты-самовыдвиженцы (6 мест).

Вчера состоялись также выборы в думу Уинского муниципального округа. Здесь «Единая Россия» заняла 11 из 15 мест в думе. Один мандат получил самовыдвиженец, по одному мандату получили КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Средняя явка на выборы составила 36,41%.

По словам председателя Избирательной комиссии Пермского края Игоря Вагина, «в целом день голосования в Коми-округе прошел штатно и спокойно с точки зрения обращений и жалоб, притом что за выборами следили более 300 наблюдателей». «Исходя из этого, можно сделать вывод, что это был один из самых «чистых» дней голосования в Прикамье в текущем году. Жители Коми-Пермяцкого округа проявили огромный интерес к выборам, и явка превысила все предыдущие показатели, что говорит о высоком интересе избирателей к кампании и ее высокой конкуренции»,— отметил руководитель крайизбиркома.