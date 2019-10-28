Дело главы ООО «Современные медицинские технологии» возвращать в прокуратуру не будут

Октябрьский районный суд в понедельник отказал защите директора ООО «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило в возврате материалов уголовного дела в отношении него в прокуратуру. Ранее защита бизнесмена заявила соответствующее ходатайство в связи с рядом нарушений в обвинительном заключении.

В текущем году Сергей Шатило был признан Самарским районным судом виновным в коммерческом подкупе и сговоре в рамках проведения торгов на обслуживание медицинского оборудования на сумму свыше 4 млрд руб. Глава «СМТ» приговорен к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Сейчас руководителя компании судят за незаконную поставку незарегистрированных медизделий в крупном размере в больницы региона. Защитники обвиняемого заявили ходатайство о признании уголовного преследования главы ООО «СМТ» незаконным и прекращении уголовного дела в отношении него.

Георгий Портнов