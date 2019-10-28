Казанский аэропорт открывает новые авиарейсы в связи с переходом на зимнее расписание

С 27 октября международный казанский аэропорт начал работать по зимнему расписанию. В связи с этим запланировано открытие новых внутренних и международных авиарейсов, сообщили в пресс-службе аэропорта.

С 30 октября откроется авиасообщение между Казанью и Будапештом. Самолеты Airbus A320 будут летать по средам и воскресеньям. Перевозками займется авиакомпания Wizz Air. С 1 ноября начнут летать самолеты авиакомпании Azur air между Казанью и городом Ла-Романа (Доминиканская Республика). Пассажиров будут перевозить Boeing-777-300 вместимостью более 520 человек. Рейсы планируют выполнять раз в две недели. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает зимний сезон новыми рейсами в китайский Харбин с промежуточной посадкой в Екатеринбурге. Самолеты будут летать по воскресеньям.

Кроме того, в связи с переходом казанского аэропорта на зимнее расписание стартует обширная полётная программа рейсов в турецкую Анталью: в различные дни рейсы будут выполняться авиакомпаниями «Уральские авиалинии», Royal Flight, AZUR air, Pegas Fly и Red Wings. Вырастет и число вылетов в Стамбул. В частности, с ноября туда будут летать чартерные самолеты авиакомпании Red Wings. Также в зимнем расписании будут широко представлены направления в такие города, как Санья (Китай), Утапао (Паттайя), Пхукет (Тайланд), Камрань (Вьетнам) и Гоа.

Переход на зимнее расписание затронул и внутренние авиарейсы. К примеру, авиакомпания «Якутия» уже запустила сообщение между Казанью и Якутском. Самолеты летают по воскресеньям с промежуточной посадкой в Екатеринбурге. Авиакомпания «ЮВТ Аэро» уже запустила сообщение с Череповцом и планирует открыть прямые рейсы в Геленджик.

"Ъ-Казань"