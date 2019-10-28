В бытовке Новороссийского судоремонтного завода обнаружили труп механика

Сегодня, 28 октября, рано утром в бытовом помещении Новороссийского судоремонтного завода было обнаружено тело 65-летнего электромеханика кранового участка предприятия. Признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было, сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Ведомство организовало доследственную проверку по данному факту. На место в настоящее время выехал следователь для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Василий Хитрых