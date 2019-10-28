Группа «Моральный кодекс» дала благотворительный концерт в Санкт-Петербурге Группа «Моральный кодекс» во главе с солистом Сергеем Мазаевым выступила 24 октября с благотворительным концертом, направленным на поддержку строительства женского кризисного центра в Токсово.

Благотворительный вечер, который прошел в Hard Rock Cafe на Садовой, был организован Клубом друзей «Привилегия» — социальным проектом генерального директора ГК «Еврострой» Оксаной Кравцовой.

Все средства, собранные от продажи билетов на концерт, будут отправлены на расчетный счет строящегося женского кризисного центра в Токсово — учреждения, в котором матери-одиночки, волею судеб оказавшиеся в трудных жизненных обстоятельствах, смогут найти приют.

По словам организаторов благотворительного вечера, отказ от ребенка не всегда является добровольным решением матери. В России это часто вынужденный выбор женщины, на который она идет из-за целого комплекса причин, а не из-за сознательного выбора. В РФ действует система под названием «Банк данных детей-сирот», куда заносятся сведения о несовершеннолетних лицах, оставшихся без родителей или их попечения, в марте 2019 года их было почти 57 тыс. человек.

«Конечно, мы не в силах помочь каждому ребенку, но если благодаря нашей поддержке в стране будет меньше детей-сирот — все усилия, время и вложенные средства полностью себя оправдали,— отметила основательница Клуба друзей «Привилегия», генеральный директор ГК «Еврострой» Оксана Кравцова.— Вот уже много лет ГК “Еврострой” и наша семья лично оказывает благотворительную помощь детям, малоимущим семьям и тем людям, кому пришлось столкнуться на своем жизненном пути с тяжелейшими заболеваниями. Доброе отношение друг к другу делает мир лучше с каждым днем, а социально-ответственный бизнес — это основа современной и процветающей экономики нашей страны».

Справка:

Клуб друзей «Привилегия» был создан Оксаной Кравцовой как клуб единомышленников, объединяющий энергичных, творческих и неординарных людей с целью общения, обмена творческими и бизнес-идеями. За время существования Клуб друзей «Привилегия» стал местом проведения интересных и ярких событий и мероприятий в Санкт-Петербурге.

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