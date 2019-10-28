Белгородские власти рассчитывают на 1 трлн рублей ВРП в 2022 году

Валовой региональный продукт (ВРП) Белгородской области в 2022 году может достигнуть 1 трлн руб., рассчитывает вице-губернатор-руководитель департамента экономического развития Олег Абрамов. Об этом он рассказал на заседании регионального правительства, сообщает «Интерфакс».

По его словам, такой прогноз позволяет строить «имеющийся потенциал развития региона» и «запланированные ежегодные темпы роста ВРП выше мировых» В 2018 году, напомним, ВРП Белгородской области составил 855,7 млрд руб., (рост на 103,4% к 2017-му).

Сергей Калашников