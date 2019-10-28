Полиция обнаружила пропавший самолет и погибшего пилота

Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю обнаружили пропавший в субботу легкомоторный самолет. Как сообщает пресс-служба краевого главка МВД, самолет нашли сегодня в 11.30 в лесу в семи километрах от поселка Аннинск Пермского района. Пилот погиб. Его тело находилось в кабине самолета.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Самолет под управлением председателя краевой федерации сверхлегкой авиации Геннадия Белоглазова взлетел с аэродрома деревни Нижнее Городище (Частинский район) и направлялся в сторону поселка Фролы (Пермский район). Однако так и не приземлился в конечной точке.