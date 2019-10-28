На Урале порезали штат ревизоров, следящих за расходами бюджета

Свердловский облсуд не стал отменять решение думы Малышевского городского округа (Свердловская область), которая сократила аппарат Контрольного органа, следящий за расходованием муниципальных средств. Как следует из материалов дела, финансовый контрольный орган был создан в округе в 2015 году. С момента основания там работали один председатель, один инспектор и один бухгалтер, которые и занимались поиском нерационального использования бюджетных средств. А в конце 2018 года депутаты Малышевского городского округа решили сократить аппарат ревизионного органа, сократив должность бухгалтера. Это решение в итоге и пытались оспорить ревизоры, но безрезультатно – по закону орган только может дать пожелания по штату аппарата органа, но последнее слово остается за народными избранниками.

Игорь Лесовских