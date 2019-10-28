С «Краснодар-Монтаж-Строя» взыскали 8 млн рублей за долги по зарплате и налогам

Судебные приставы по Центральному округу Краснодара взыскали со строительной компании 8 млн руб. на погашение задолженности по заработной плате и перед налоговой службой. В ведомстве не называют наименование компании, но, как стало известно “Ъ-Кубань”, - это ООО «Краснодар-Монтаж-Строй».

Сообщается, что долги строительной фирмы по заработной плате перед 82 работниками составили около 4,2 млн руб. Остальная сумма – долги перед налоговым органом. Чтобы погасить задолженность, судебные приставы обратили взыскание на дебиторскую задолженность предприятия.

Напомним, по состоянию на 1 октября текущего года по сведениям, представленным организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, суммарная задолженность по заработной плате в Краснодарском крае составила 24,5 млн руб. и по сравнению с 1 сентября увеличилась на 35,3%.

Василий Хитрых