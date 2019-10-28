Естественная убыль населения Челябинской области превысила 7,6 тыс. человек

В январе-августе 2019 года естественная убыль населения Челябинской области составила 7623 человека, что почти на 2 тыс. больше аналогичного периода прошлого года. Такие данные представлены в докладе Челябинскстата о социально-экономическом развитии региона за девять месяцев этого года.

Всего в январе-августе в Челябинской области родилось 23,2 тыс. человек. Это почти на 2,4 тыс. меньше чем годом ранее. Число умерших сократилось всего на 394 человека, до 30,8 тыс.

Общая численность населения не сократилась за счет миграционного прироста, который в январе-августе составил 2147 человек. Это произошло за счет международной миграции: в январе-августе в регион приехали более 10 тыс. иностранцев, уехали – 5,4 тыс. Подавляющее большинство прибывших – 9,6 тыс. – граждане СНГ. При этом регион покинули 22,7 тыс. местных жителей, что на 2,5 тыс. больше, чем приехало из других субъектов РФ.