Краснодарский застройщик Антон Остринский сбежал из-под домашнего ареста

В Краснодаре суд объявил в федеральный розыск застройщика Антона Остринского, который сбежал из-под домашнего ареста, сообщили “Ъ-Юг” в краевом управлении ФСИН. В ведомстве уточнили, что господин Остринский обвиняется в совершении особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По неофициальным данным, Антон Остринский покинул квартиру на первом этаже многоэтажного дома через окно и вскоре был замечен в одном из отделений банка, но ему снова удалось скрыться. Розыском обвиняемого занимаются органы МВД. Строительно-инвестиционная компания «Остринский» возводила в Краснодаре жилые комплексы «Мир», «Луч» и «Заря», в Сочи жилые комплексы «Атланта», «Эльсинор», «Тасмана». Руководство холдинга обвиняется в хищении средств дольщиков на сумму более 800 млн руб.

Анна Перова, Краснодар