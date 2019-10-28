Татарстан вошел в число регионов России с наименьшим уровнем безработицы

Татарстан занял седьмое место в рейтинге российских регионов с наименьшим уровнем безработицы. По итогам шести месяцев 2019 года уровень безработицы в республике составил 3,2%, что на 0,1% меньше прошлогодних данных, передает РИА «Новости» со ссылкой на собственное исследование на основе данных Росстата.

Число безработных в Татарстане составило 140 человек на 100 открытых вакансий. В среднем во втором квартале 2019 года жители республики искали работу чуть более пяти месяцев.

Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Москве (1,3%). Среднее число безработных на 100 открытых вакансий здесь составило 79 человек, а время поиска работы во втором квартале 2019 года – почти семь месяцев. Второе место в рейтинге регионов занял Санкт-Петербург, где уровень безработицы составил 1,4%. На третьей позиции находится Ямало-Ненецкий автономный округ (2,1%). Самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Ингушетии (26,2%). Здесь на 100 открытых вакансий приходится 31,7 тыс. человек, а время поиска работы в среднем составляет 2,5 месяца.

В России средний уровень безработицы по итогам шести месяцев 2019 года составил 4,4%, что на 0,3% меньше прошлогодних показателей. На 100 открытых вакансий в стране в среднем приходится 89 человек. Среднее время поиска работы во втором квартале 2019 года составило чуть больше семи месяцев.

"Ъ-Казань"