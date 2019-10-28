«Ямал» сохранит рейс Новый Уренгой-Краснодар на всю зиму

Аэропорт Новый Уренгой (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») с 27 октября перешел на зимнее расписание. В зимнем сезоне авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с двух до четырех раз в неделю увеличит частоту регулярных рейсов из Нового Уренгоя в Пермь. А авиакомпания «Ямал» сохранит регулярный рейс в Краснодар, он будет выполнятся по субботам (ранее был только в летний период), сообщает пресс-служба аэропорта. С 6 ноября авиакомпания «ИрАэро» открывает регулярные рейсы из Нового Уренгоя в московский аэропорт Внуково с частотой три раза в неделю, а также шесть раз в неделю — вахтовые рейсы в Сабетту.

На московском направлении будут работать сразу четыре авиакомпании: «Аэрофлот», «Сибирь», «Ямал», «ИрАэро», улететь в столицу из Нового Уренгоя можно будет семь раз в неделю. В программе полетов на зиму 2019-2020 годов также сохраняются рейсы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Бугульму, Уфу, Казань, Новосибирск, Салехард, Самару.

Всего полеты на регулярной основе из Нового Уренгоя будут осуществлять восемь авиакомпаний по 15 российским направлениям, а также шесть перевозчиков обеспечат перевозку пассажиров вахтовым методом по 12 направлениям.