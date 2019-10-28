ФРП выдаст двум предприятиям из Пермского края льготные займы на 1 млрд рублей

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил финансирование проектов ООО «Красный Октябрь» и ПАО «Метафракс». Как сообщает пресс-служба краевого правительства, компании получат по 500 млн руб.

Полная стоимость проекта ООО «Красный Октябрь» составляет 1,8 млрд руб. Средства ФРП направят на покупку нового оборудования. Планируется, что выручка общества вырастет до 3,1 млрд руб., что приведет к росту налоговых отчислений в бюджет.

Проект ПАО «Метафракс» предусматривает выпуск нового продукта — параформальдегида. 500 млн руб., выделяемых ФРП, направят на покупку оборудования для организации производства в Губахе. Общий бюджет проекта — 6,3 млрд руб.

Реализация проекта позволит полностью закрыть потребность России в параформальдегиде, а оставшийся объем планируется экспортировать в Европу, Северную Америку и Юго-Восточную Азию.

С начала года экспертными советами федерального и регионального фондов развития промышленности уже одобрено 13 проектов промышленных предприятий Пермского края на общую сумму 2,5 млрд руб. Финансирование получат ООО «Эрис», АО «Новомет-Пермь», ОАО «Суксунский оптико-механический завод», ООО «Завод „Синергия“», АО «Сорбент», ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» и другие предприятия Прикамья.