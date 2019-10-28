Чиновники отчитались о завершении масштабных дорожных работ в Челябинске

Начальник управления дорожного хозяйства администрации Челябинска Ринат Кучитаров на аппаратном совещании в мэрии доложил об итогах реализации государственной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году. По его словам, подрядчик «Нижавтодорстрой» в срок отремонтировал все 18 улиц, при проверке качества выявлено менее 1% брака.

Всего в 2019 году в рамках реализации программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Челябинске отремонтировано 1,050 млн кв. м дорожного покрытия. Большую часть работ выполняло ООО «Нижавтодорстрой», подрядчик уложил асфальт и нанес разметку на 18 улицах. Также в госпрограмму вошел ремонт Копейского шоссе, который по контракту выполняло ООО «ДорСтройТехДизинг». Гарантийный срок на работы составляет 4 года. В течение этого времени исполнители обязаны устранить любые выявленные нарушения.

«Некачественно выполненные работы были устранены подрядчиком “Нижавтодорстрой” за свой счет. В ходе проведенных испытаний было выявлено, что толщина покрытия не соответствует нормативам. Подрядчику было выдано предписание. Эти участки он отфрезеровал и восстановил покрытие. Общий объем выявленных нарушений составил менее 1%», - рассказал Ринат Кучитаров. При этом он отметил, что дорожные работы по муниципальным контрактам, которые не входят в программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги», будут продолжены. Например, подрядчики в этом сезоне должны завершить ремонт улицы Сони Кривой.

В 2020 году на реализацию госпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Челябинске будет выделен 1 млрд руб., сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству Владимир Алейников. Столько же средств предусмотрено на 2021 год.

Врио мэра Наталья Котова положительно оценила работу «Нижавтодорстроя». «На сегодня отмечают высокое качество дорог. Я говорю не только про сотрудников администрации, но и про жителей города, которые общаются со мной. Качество дорог намного лучше, чем в предыдущие годы», - заявила госпожа Котова.

Как сообщал “Ъ-Южный Урал”, контракт на ремонт 18 улиц в Челябинске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был заключен с отставанием на 2,5 месяца из-за того, что Челябинское УФАС дважды отменяло результаты торгов. В итоге договор на 827,7 млн руб. заключили с «Нижавтодорстроем». Подрядчик приступил к работам только 12 июня.