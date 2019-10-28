Нижегородскому АПК на год сократят объемы господдержки

В Нижегородской области вместе с принятием регионального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов предлагается приостановить действие сразу семи нормативных актов, в соответствии с которыми предоставлялись меры господдержки частным лицам и предприятиям. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение областного заксобрания. В региональном правительстве отмечают, что документ разработан в целях сбалансированности областного бюджета «в условиях жестких бюджетных ограничений».

В соответствии с законопроектом, планируется на срок до 1 января 2021 года отказаться от увеличения компенсации на проезд для отдельных категорий граждан до трехкратного размера стоимости единого социального проездного билета и от предоставления компенсации гражданским служащим полной или частичной стоимости приобретенной путевки на санаторно-курортное лечение.

Также планируется приостановить возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в АПК за счет средств федерального бюджета, возмещение части затрат сельхозпроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования, за счет средств федерального бюджета. Предлагается приостановить возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства за счет средств федерального бюджета и части затрат сельхозпроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования, за счет средств областного бюджета.

Кроме того, предлагается на год отложить увеличение размеров ежемесячного денежного вознаграждения по государственным должностям и размеров окладов по должностям государственной гражданской службы Нижегородской области, а также размеров ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям и окладов муниципальных служащих.

Напомним, 25 октября в законодательное собрание Нижегородской области внесен проект областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Доходы и расходы областного бюджета на 2020 год прогнозируются в объеме 182,16 млрд руб. На 2021 год доходы и расходы составят 188,81 млрд руб. на 2022 год – 191,43 млрд руб.

Андрей Репин