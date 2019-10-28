На ремонт дорог к чемпионату мира Worldskills в Казани потратили 4 млрд рублей

В Казани на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, маршрутов чемпионата мира Worldskills и территорий образовательных учреждений потратили 4 млрд руб. Всего на ремонт дворов, дорог и тротуаров Казани в 2019 году были потрачены 7,2 млрд руб. Деньги были выделены из государственного и республиканского бюджетов, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Из 7,2 млрд руб. 2,2 млрд были потрачены на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 1 млрд руб. – на ремонт дворов.

Всего в 2019 году в Казани рабочие отремонтировали 146 городских и поселковых улиц, 42 тротуара, 34 территории образовательных учреждений, три подъездных дороги к садовым товариществам и 296 дворовых территорий. Общая площадь мест, где был проведен ремонт, составила 1,8 млн кв.м.

В рамках реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Казани были отремонтированы 72 городские и поселковые улицы и 20 тротуаров. Общая площадь объектов превысила 600 кв.м. Также капремонт был проведен на тех улицах и тротуарах, на которые больше всего жаловались в мэрию Казани и в «Народный контроль» местные жители. В частности, речь идет об улицах Беломорская, Габишева, Родины, Халитова, Сибирский тракт, Нардуган и переулке Старательный, уточнили в мэрии.

"Ъ-Казань"