В Петербург с официальным визитом прибыл президент Кубы

Президент Республики Куба Мигель Марио Диас-Канель в рамках официального визита в Россию прибыл в Петербург, где проведет два дня. Об этом со ссылкой на комитет по внешним связям Смольного сообщает ТАСС.

В воскресенье, 27 октября, господин Диас-Канель посетил Пискаревское мемориальное кладбище. В понедельник он встретится с губернатором Петербурга Александром Бегловым, после чего отправится в Москву, где проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Отметим, что из-за приезда президента Кубы в Петербурге перекрывали ряд улиц, включая Невский проспект.