Виктор Кувайцев назначен первым зампредом правительства Пензенской области

Бывший глава администрации Пензы Виктор Кувайцев представлен в должности первого заместителя председателя правительства Пензенской области. Об этом „Ъ-Средняя Волга“ сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черемушкина.

Должность первого зампреда правительства Пензенской области оказалась вакантной после того, как в минувшую пятницу занимавший этот пост Андрей Лузгин был избран главой администрации Пензы. Как писал „Ъ-Средняя Волга“, господина Лузгина поддержали 20 из 34 присутствовавших на заседании депутатов. Виктор Кувайцев сложил полномочия сити-менеджера после того, как 8 сентября этого года был избран депутатом пензенской городской думы.

Сергей Петунин