На благоустройство трех зон отдыха Вольска ушло 47 млн рублей

В этом году в Вольске Саратовской области благоустроено три места отдыха. В рамках проекта «Жилье и городская среда» на указанные цели было выделено 47 млн руб., сообщает пресс-служба облправительства. Речь идет о скверах в микрорайоне Северный, имени Грушина и Театральном.

В сквере микрорайона Северный был установлен спортивно-игровой комплекс. По словам главы Вольского района Виталия Матвеева, в следующем году планируется установить три аналогичных спортплощадки в разных микрорайонах Вольска.

В сквере у памятника дважды Герою Социалистического Труда П.Д.Грушину работы по благоустройству завершены. Заасфальтированы пешеходные дорожки, оборудовано уличное освещение, установлен декоративный мостик и скамейки. Валерий Радаев поручил весной следующего года продолжить озеленение и установить полив.

Работы в Театральном сквере Вольска рядом с пешеходной зоной близки к завершению: идет монтаж фонтана, укладка плитки, устройство системы автополива газона, а также установка исторической панорамы Вольска. До конца октября работы должны быть завершены.

Марина Ковалева