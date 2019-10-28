Застройщик Антон Остринский сбежал из-под домашнего ареста

Находящийся под домашним арестом краснодарский и сочинский застройщик Антон Остринский сбежал от сотрудников УФСИН через окно, выпрыгнув с первого этажа дома по улице архитектора Ишунина. Момент побега запечатлели камеры видеонаблюдения. Это произошло 25 октября около часа дня, сообщают «Кубанские новости».

Мужчина объявлен в розыск. По данным некоторых СМИ, очевидцы якобы видели Остринского в одном из отделений Сбербанка на улице Красных Партизан, где он пытался обналичить крупную сумму денег.

Ранее “Ъ” писал, что в конце 2018 года краевая прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Антона Остринского и Рафика Нерсесяна по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Руководителям компании «Юг-Стройка» инкриминируют обман дольщиков на сумму более 800 млн руб. Средства привлекались для строительства ЖК «Мир» (3 тыс. квартир) и ЖК «Луч» (220 квартир).

Кроме того, с действиями Антона Остринского связаны резонансные арест и последующее осуждение бывшего первого вице-мэра Сочи Мугдина Чермита. Как было установлено в суде, который приговорил экс-чиновника к двум годам и трем месяцам колонии-поселения, он, превысив полномочия, согласовал самовольный ЖК «Остринский» Антона Остринского.

Дмитрий Михеенко