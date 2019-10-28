ФК «Ростов» обыграл «Сочи» со счетом 2:0

Футбольный клуб «Ростов» обыграл «Сочи» в матче 14 тура Премьер-лиги со счетом 2:0, сообщает пресс-служба ростовского клуба. Игра проходила на стадионе «Ростов-Арена».

Оба гола забил Роман Еременко.

Так, на 41 минуте «Ростов» разыграл удачную комбинацию, и игрок отправил мяч в верхний угол ворот противника с передачи Алексея Ионова. В начале второй половины гости могли сравнять счет. Ибрагиму Цаллагову удался отличный удар, но Егор Бабурин вытащил сложный мяч. На 69 минуте вратарь снова спас ворота, отбив удар Андрее Мостового.

На 80 минуте мяч снова влетел в ворота сочинцев, отрикошетив после удара Еременко.

В этом матче на поле вышел тот же состав, что и в последней игре с «Зенитом». Поддержать клуб пришли более 33 тыс. болельщиков. По итогам 14 тура «Ростов» набрал 29 очков и продолжает идти в группе лидеров.

Дарья Голякова