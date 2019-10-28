«ИрАэро» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Саратов

Авиакомпания «ИрАэро» с 19 ноября начнет выполнять прямые рейсы в Саратов из аэропорта Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов»). Рейсы будут осуществляться на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 103 пассажиров, время в пути составит 2 часа, сообщает пресс-служба Кольцово.

Вылеты из Екатеринбурга запланированы по вторникам и четвергам в 17:40. Из Саратова в Екатеринбург можно будет улететь по средам и пятницам в 13:00.

Регулярные пассажирские перевозки по маршруту Екатеринбург – Саратов осуществлялись до января 2016 года. Полеты выполняла авиакомпания «Комиавиатранс».

Из Кольцово сейчас доступны прямые перелеты в более 40 городов России. ТОП-5 самых популярных внутренних направлений Кольцово (все аэропорты страны, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и черноморских курортов) составляют Новосибирск, Краснодар, Благовещенск, Самара и Иркутск.