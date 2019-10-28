Болельщикам «Трактора» рекомендовали согласовывать «нестандартные» плакаты с охраной

В челябинском хоккейном клубе «Трактор» предложили болельщикам, желающим прийти на трибуны ледовой арены «с нестандартной формой атрибутики или текста», заранее согласовывать средства поддержки со службой охраны. Такая рекомендация последовала за случаем, произошедшим на матче «Трактора» с «Амуром» в минувшую субботу, когда охранники изъяли у болельщицы Елены Саламатовой плакат с цитатой бывшего хоккеиста клуба Данила Мамаева: «Да и ладно, все нормально».

Как сообщают в пресс-службе «черно-белых», с Еленой Саламатовой связалась руководитель отдела информации и PR «Трактора» Елена Герасименко и от лица хоккейного клуба принесла извинения за инцидент. «Мы знаем, что вы являетесь преданным болельщиком клуба и переживаете всей душой за любимую команду, особенно сейчас, в этой непростой ситуации («Трактор» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. – «Ъ-южный Урал»). По техническому регламенту КХЛ, все средства поддержки должны быть направлены на поддержку клуба и согласовываться с представителями клуба. Служба охраны действовала строго в рамках этого регламента, но, учитывая, что ваш плакат также выражал поддержку, хоть и в ироничной форме, мы не согласны с этими действиями. Чтобы избежать повторения подобных недоразумений, предлагаем вам и всем болельщикам в случае желания прийти на трибуны с нестандартной формой атрибутики или текста придерживаться регламента и согласовывать эту атрибутику со службой охраны заранее»,- сообщила госпожа Герасименко.

«Трактор» сейчас имеет в активе 20 очков – меньше, чем любая другая команда Востока, хотя у «черно-белых» наибольшее количество сыгранных матчей – 25. В субботу клуб потерпел поражение со счетом 1:2 от «Амура», занимающего 11-ю строчку в таблице.

Фраза Данила Мамаева стала мемом в прошлом сезоне, когда он так ответил журналисту на вопрос: «Мы проигрываем ЦСКА 0:2, что происходит?».