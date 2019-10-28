«Победить Америку в информационной войне непросто»

Минобороны России усомнилось в успехе американцев. Российское военное ведомство опровергло свой участие в операции по устранению главаря запрещенной группировки ИГ аль-Багдади. Ранее президент США Дональд Трамп поблагодарил Москву за помощь в ликвидации международного террориста. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя американскую операцию, предложил ориентироваться на заявление Минобороны. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что США смогли вновь обойти Россию в гонке международных достижений.

Официальный представить Министерства обороны России генерал майор Игорь Конашенков выступил со специальным заявлением относительно большого успеха Соединенных Штатов Америки в Сирии. Российская сторона сомневается, что ликвидация аль-Багдади действительно состоялась. Лидера запрещенного в России «Исламского государства» уже неоднократно убивали, а он после этого благополучно воскресал.

Другой аспект: благодаря доблестным действиям сирийской правительственной армии при поддержке российских ВКС террористы фактически разгромлены, а их командир давно перестал играть какую-нибудь серьезную роль. Так что успех США весьма относителен.

Кроме того, Конашенков опроверг утверждения некоторых источников, что Россия любезно предоставила воздушный коридор для американских самолетов, задействованных в операции. Москва вообще ничего не знает о каких-либо действиях иностранных государств на сирийской территории. Это звучит немного странно, потому что Дональд Трамп поблагодарил Россию за помощь в ликвидации главного мирового террориста. Но также не совсем понятно, как тогда крылатые машины проскочили незамеченными для всевидящего ока российских и сирийских ПВО.

Видимо, намек на то, что ничего на самом деле не было — это они все придумали, чтобы восстановить свою весьма подмоченную репутацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил ориентироваться на заявление Конашенкова. То есть это не просто оценки Минобороны — это еще и политическая позиция Кремля.

Действительно, на прошедшей неделе Россия заключила соглашение с Турцией: президент Эрдоган остановил свое наступление на курдов. Это произошло исключительно благодаря дипломатическим успехам Москвы, которая сумела найти компромисс и, соответственно, стяжала славу влиятельного государства, которое может всех помирить и прекратить войну.

Главное, что США оказались не на высоте: они из Сирии сбежали, да еще и бросили своих союзников курдов. То есть мы их превзошли.

И вот Вашингтон нанес ответный удар: Трамп ликвидировал террориста №1. Он снова на высоте. А Россия получает утешительный приз в виде благодарности за участие в операции.

Действительно, есть некоторые подозрения: больно как-то все совпало по времени. Подгадали прямо вот сейчас, когда нужно было повышать рейтинг.

И, тем не менее, если аль-Багдади в ближайшие сутки не воскреснет, американцы выходят вперед в информационной войне: затмевают собой российские успехи — все мировые СМИ только об этом и говорят.

Понятно, обидно. Африку покоряем и в Сирии подвиги совершаем, а лавры достаются Трампу.

Однако реакция Москвы вызывает вопросы: мы же все-таки вместе с терроризмом боремся. Хорошо, не мы его ликвидировали, но все равно для всего цивилизованного мира большая польза.

Можно было бы поздравить партнеров — сделать широкий жест. А вместо этого — почти детские обиды.

И в целом победить Америку даже в информационной войне непросто. И, главное, зачем? Можно было бы как-нибудь по-другому заработать популярность-- например, сделать, что-нибудь хорошее собственным гражданам, а не предлагать им жить только большими победами. Этим точно сыт не будешь. Да и есть ли эти победы — тоже большой вопрос.