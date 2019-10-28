Радий Хабиров назначил новый состав правительства Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о формировании нового состава правительства республики. Возглавлять кабмин господин Хабиров будет самостоятельно. Первыми вице-премьерами назначены Андрей Назаров и Илшат Тажитдинов. Заместителями премьер-министра стали бывший командир уфимского ОМОНа Ирек Сагитов, руководитель пресс-службы главы региона Фанур Ягафаров и вице-президент ГК «Гранель» Рустам Муратов — он же назначен министром экономического развития и инвестиционной политики. Раиф Абдрахимов, Ильшат Фазрахманов, Ленара Иванова, Борис Беляев остаются вице-премьерами.

Новым министром земельных и имущественных отношений республики, сообщает «Башинформ», стала Гульшат Арсланова.

Максим Забелин сохранил должность министра здравоохранения, Амина Шафикова — министра культуры, Тимур Мухаметьянов — главы госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Геннадий Разумикин назначен министром цифрового развития, а Руслан Хабибов — министром спорта и молодежной политики. Министром промышленности и энергетики стал Александр Шельдяев. Римма Бойцова возглавила госкомитет по предпринимательству, Денис Булатов — госкомитет по конкурентной политике, Фарит Гумеров — госкомитет по чрезвычайным ситуациям, Алексей Гусев — госкомитет по защите прав потребителей и туризму, Руслан Мирсаяпов — госкомитет по внешнеэкономическим связям.

Булат Баширов