ФК «Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом»

В воскресенье, 27 октября, на стадионе «Краснодар» состоялся матч 14-го тура Российской Премьер-лиги между хозяевами поля и ФК «Оренбург». Встреча завершилась со счетом 1:1, принеся каждой из команд по одному очку. Игру посетило 30,6 тыс. зрителей.

Как сообщили в пресс-службе клуба, первый гол матча пришелся в ворота «Краснодара» - его забил серб Джордже Деспотович. «Черно-зеленые» смогли отыграться еще до перерыва, и ответный мяч в ворота «Оренбурга» был забит новичком «быков» - португальцем Мануэлом Фернандешем, для которого это была первая игра в составе новой команды. Больше в этом матче голов не было.

Интересно, что «Краснодар» еще ни разу не побеждал «Оренбург» в матчах Премьер-лиги. В настоящее время «быки» опустились на четвертую строчку турнирной таблицы с 28-ю очками. «Оренбург» находится на 12-м месте, имея в копилке 15 очков. В тройку лидеров РПЛ входят «Зенит» (32 очка), «Ростов» и «Локомотив» (по 29 очков). Следующая встреча «Краснодара» в рамках 15-го тура РПЛ состоится 3 ноября в столице Кубани с ФК «Ростов».

Дмитрий Михеенко