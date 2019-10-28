Стал известен временный глава Черепановского района Новосибирской области

Временно исполняющей обязанности главы Черепановского района Новосибирской области стала первый заместитель по социальным вопросам Елена Рогова, сообщает районная администрация. Ее назначили после отставки Аркадия Звонкова, который руководил муниципалитетом последние 15 лет.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на совещании в минувшую субботу поблагодарил господина Звонкова за его работу и вклад в развитие Черепановского района. Чиновником был инициирован проект комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры Черепаново. Он предусматривает строительство восьми газовых и реконструкцию одной угольной котельных. Проведение работ запланировано на 2019-2020 годы.

В июле 2004 года Аркадий Звонков занял должность главы территориальной администрации Черепановского района, в декабре того же года стал главой районной администрации. В 1994 году стал депутатом Черепановского горсовета народных депутатов, в 2000-2004 годах — депутат Новосибирского областного совета депутатов второго и третьего созывов.

Юлия Сасевич