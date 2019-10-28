«Подменяя актуальные проблемы подвигами прошлого, можно быстро к ним скатиться»

Перезахоронение останков испанского диктатора Франсиско Франко стало поводом для масштабной дискуссии в соцсетях. Более 40 лет он покоился в базилике мемориального комплекса Долина Павших под Мадридом, но испанское правительство на днях наконец выполнило обещание и переместило останки Франко в обычную могилу, чтобы не прославлять фашиста. В России вновь начал звучать вопрос: не стоит ли Москве последовать примеру западных коллег? Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич рассуждает, о чем на самом деле стоит задуматься в этой истории.

Перезахоронение останков Франсиско Франко мало кого оставило равнодушным. Причем не только в Испании, но и в России. Неудивительно — уж больно много возникает прямых ассоциаций. Гражданская война, десятилетия диктатуры и бесконечные споры об исторической правде. Одним словом, у них — базилика каудильо в Долине Павших, а у нас — Ленин со Сталиным прямо на Красной площади. Общего и правда немало.

Однако если присмотреться повнимательнее, то аналогом произошедшего на Пиренеях являются вовсе не бесконечные дискуссии о мумии вождя пролетариата, а, скорее, засилье украинской повестки в российских СМИ или так любимая у нас многими тема Второй мировой войны и роли союзников в Победе. Этакое замещение реальной проблематики чем-то совсем не значащим для повседневной жизни. Но, справедливости ради, без военных действий и конфликтов с соседями.

В потоке новостей с Иберийского полуострова как-то остается за скобками, что, начиная с конца 2015 года, Испания переживает острейший политический кризис, который связан, конечно, не с оценкой личности Франко и даже не только с борьбой Каталонии за независимость.

10 ноября испанцы вновь отправятся на избирательные участки. Второй раз в этом году и в четвертый с начала кризиса. Такое впечатление, что находящиеся у власти социалисты чуть ли не специально подгадали эксгумацию к голосованию. Разворошив муравейник национальной истории, они пытаются, с одной стороны, консолидировать своих сторонников, а с другой — расколоть оппонентов. В решении этой задачи усиление крайне правых почитателей диктатора из партии Vox очень полезно, ведь голоса те отнимают у умеренных правоцентристов. А в мятежной Каталонии и в стране басков этот ход социалистов наоборот может быть встречен положительно, ведь отмена их автономного статуса в свое время была одним из первых решений генералиссимуса.

Поэтому, обсуждая тему перезахоронении, стоит не мавзолей вспоминать, а, скорее, задаться вопросом: насколько легитимно и этично использовать гражданскую войну 80-летней давности в сиюминутных предвыборных целях. Говорить не о безработице, превышающей в два раза среднеевропейские показатели, или падении уровня жизни до цифр 2000 года, а где и как должен лежать давно скончавшийся диктатор. Возможно, этот ход действительно сработает, и через две недели избиратели будут думать не о том, кто из политиков сможет переломить ситуацию, а о делах давно минувших дней.

Символы, конечно, важны, но стоит помнить, что, подменяя актуальные проблемы подвигами или трагедиями прошлого, можно очень быстро к ним скатиться.

И вовсе не факт, что в своем повторении они будут столь же прекрасны, как представляется инициаторам. Впрочем, кажется, я уже опять не совсем про Испанию.