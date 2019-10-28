В Ростове на этой неделе прогнозируют первый снег

На этой неделе в Ростове ожидается резкое похолодание, а в четверг прогнозируют кратковременный снег, сообщает Росгидрометцентр.

В понедельник и вторник, 28-29 октября, погода останется теплой и солнечной — днем до +15°С, переменная облачность, ночью — до +9°С с кратковременным дождем. В среду днем похолодает до +11°С, временами ожидается дождь. Ночью температура опустится до +1°C, без осадков. В четверг днем прогнозируют до +6°С без осадков, а ночью пройдет кратковременный снег при температуре воздуха -3°С. В пятницу днем будет облачно с прояснением, +7°С. Ночью при 0°С выпадут небольшие кратковременные осадки.

Дарья Голякова