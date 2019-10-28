«Россети Ленэнерго» восстановили электроснабжение в Кингисеппском районе Ленобласти

Специалисты ПАО «Ленэнерго» восстановили электроснабжение в Кингисеппском районе Ленинградской области после технологического нарушения на оборудовании 35 кВ. Сбой возник в результате неблагоприятных погодных условий, сообщили в компании.

Бригады «Ленэнерго» выехали на места сразу после поступления сигнала об отключении и оперативно провели необходимые ремонтные работы. Уточняется, что с 21:31 воскресенья, 27 октября, все потребители Кингисеппского района получают электроэнергию в полном объеме.

Предположительно, технологические нарушения произошли вследствие сильного снегопада.