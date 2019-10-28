Экс-депутат заксобрания пытается досрочно выйти из колонии

Бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев, осужденный за избиение DJ Smash, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Как сообщает Business Class, заседание суда состоится 6 ноября.

В июле 2018 года господин Телепнев и его приятель промоутер Сергей Ванкевич были осуждены за причинение господину Ширману вреда здоровью средней тяжести в группе лиц из хулиганских побуждений (п. «г» и «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Как установили следствие и суд, они избили музыканта в клубе в феврале прошлого года. Оба получили по два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Первым условно-досрочно освободился господин Ванкевич. Представители DJ Smash обжаловали решение районного суда, однако краевой суд признал освобождение господина Ванкевича законным.

В середине октября Свердловский районный суд Перми утвердил мировое соглашение DJ Smash и господином Телепневым. Ранее диджей добился взыскания с обидчиков свыше 11 млн руб.