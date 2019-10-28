Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович вышел на четвертое место в списке бомбардиров РПЛ

Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович вышел на четвертое место в списке бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ). Футболист накануне забил шестой мяч в текущем сезоне чемпионата страны.

В воскресенье, 27 октября, в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» сыграл на выезде с «Краснодаром». Встреча завершилась со счетом 1:1.

В 15-м туре РПЛ «Оренбург» 4 ноября в гостях сыграет с екатеринбургским «Уралом». Ближайший матч оренбургская команда проведет 31 октября. В рамках 1/8 финала Кубка России подопечные Владимира Федотова встретятся с «Химками».

Андрей Сазонов