Депутаты согласовали кандидатуру нового прокурора Республики Алтай

Депутаты парламента Республики Алтай почти единогласно одобрили кандидатуру прокурора Ставропольского края Анатолия Богданчикова для назначения на должность главного прокурора региона. Соответствующее решение принято на сессии в понедельник. Кандидатуру поддержали 38 из 41 присутствовавших депутатов.

«В любое время, по любому вопросу я готов прийти на помощь любому гражданину»,— заверил Анатолий Богданчиков, выступая перед парламентариями. По его словам, в скором времени он планирует перевезти свою семью из Барнаула (Алтайский край) в Республику Алтай. «Когда я сам перееду, будет видно, планы есть такие»,— добавил прокурор.

С 1995 года Анатолий Богданчиков работал в органах прокуратуры, карьеру начал в Алтайском крае. Занимал должности следователя, районного прокурора и первого заместителя прокурора региона. В 2016 году был назначен прокурором Ставропольского края.

Юлия Сасевич