Имя

Сквозь смех и слезы

В галерее Artstory 19 ноября откроется выставка «Моисей Фейгин. И смеюсь, и плачу». Приуроченная к 115-летию со дня рождения одного из последних представителей русского авангарда и участника знаменитого объединения «Бубновый валет», она объединит живопись и графику из собраний семьи художника и других частных коллекций. Классик при жизни и фактически наш современник (умер в 2008 году), Фейгин дождался своей первой большой выставки в ЦДХ, когда ему было уже за сто. Среди его, как бы сегодня сказали, мемов: «Как только красиво начинается, это говно все». На нынешней выставке представлены такие знаковые работы, как «Автопортрет» (1966), «Казнь» (1966), «Безмолвие» (1972), «После концерта» (1993), «Старые жокеи и Чарли» (1997), «И смеюсь, и плачу» (1990–1994).

Фотография

И птичка вылетает

Стереофотография Антуана Клоде. «Без названия». 1852–1858 годы. Фото: Национальная библиотека Франции, Париж

Выставка «Дагеротип, автохром, поляроид 1/1» откроется в ГМИИ имени А.С. Пушкина 19 ноября. Она приурочена к 180-летию изобретения фотографии, когда в 1839 году на заседании Французской академии наук был обнародован доклад о технологии Луи Дагера. В экспозиции — 115 работ, существующих в единственном экземпляре. Это дагеротипы 1840–1850-х гг. из собраний Национальной библиотеки Франции и Государственного исторического музея, автохромы братьев Люмьер из Французского фотографического общества, с которых началась цветная фотопечать, и первые поляроидные отпечатки 1970–1980-х гг. из коллекции Остлихт в Вене. Также в ГМИИ представлены работы знаменитого русского мастера светописи Сергея Левицкого, английского дагеротиписта Антуана Клоде, американского пейзажиста Энсела Адамса и итальянского фотографа Луиджи Гирри.

Голос

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«В подготовке фильма участвуют киноведы, архивисты, историки кино по всему миру»

Федор Бондарчук впервые рассказал о сьемках документального фильма о своем отце, режиссере Сергее Бондарчуке (1920–1994), чье 100-летие будут отмечать в следующем году

Панорама

Многожанровая Япония

Кадр из фильма «Судьба: История Камакуры». 2017 год Фото: Abe Shuji

Фестиваль японского кино стартует в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» 19 ноября. В этом году в его программе более 15 фильмов современных японских режиссеров, снятых в совершенно разных жанрах. Откроет фестиваль фантастическая комедия «Потанцуй со мной», затем эстафету подхватят фэнтези-детектив на основе манги «Судьба: История Камакуры», гангстерская сказка «Первая любовь» и полнометражное аниме «Дети моря». За комедийную часть фестиваля отвечают историческая картина «Переезд по-самурайски», боевик о киллере на каникулах «Фэйбл» и семейный фильм «Сегодня издевательский бенто».

Звук

Царь не поет

Кадр из фильма «Иван Грозный». 1944 год Фото: Студия Алма-Ата

В Московском концертном зале «Зарядье» 23 ноября будет исполнена оратория Сергея Прокофьева «Иван Грозный». Изначально это была музыка к одноименному кинофильму Сергея Эйзенштейна. Прокофьев был первым в мире композитором, писавшим музыку в точном — до секунд — хронометраже отснятых эпизодов. Произведение (музыка плюс кино) получилось грандиозным. За первую серию (1942) авторы получили Сталинскую премию. А во второй («Боярский заговор») Сталин увидел слишком много параллелей со своим режимом. Она вышла на экраны только в 1958 году. Исполнять ораторию будут солисты, хор и оркестр Большого театра. Партию Грозного будет читать (а не петь!) артист Петр Маркин. Дирижер — Туган Сохиев (в 2013-м он исполнил это произведение с Немецким симфоническим оркестром).

Вещь

Фото: ГИМ

Блюдо фирмы П. А. Овчинникова и еще около 300 экспонатов, выполненных знаменитыми мастерами конца XIX — начала XX века, собраны на выставке «Фаберже и придворные ювелиры России», которая откроется в Историческом музее 20 ноября.

Анонсы

18.11

В Музее Москвы на выставке «Александр Радищев. "Путешествие из Петербурга в Москву"» представлены книги, изданные при жизни писателя.

20.11

В Концертном зале им. П.И. Чайковского на заключительном концерте Международного виолончельного фестиваля Vivacello английский виолончелист Рафаэль Уоллфиш представит российскую премьеру Джеральда Финци.

21.11

Фото: © 1940 - United Artists

В широкий прокат выходит отреставрированная версия фильма «Великий диктатор» с Чарли Чаплином в главной роли.

22.11

Одноименное продолжение аристократической саги «Аббатство Даунтон» — в российском прокате.

23.11

В Центре братьев Люмьер на выставке «Майлз Олдридж. Вкус цвета» собраны самые яркие работы британского fashion-фотографа.

24.11

В концертном зале Мариинского театра призеры чемпионата России по артистическому фехтованию представят самые эффектные номера.