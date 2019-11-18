Антонио Санчес Пачеко, мэр Михаса

Ослы и политика

В Испании есть автономная область Андалусия, а в ней провинция Малага, а в ней — небольшой городок Михас с населением примерно 77 тысяч человек, изрядную часть которых составляют иностранные резиденты, преимущественно англичане, променявшие суровый британский климат на тепло испанского Золотого берега. Они и еще многочисленные туристы и стали головной болью местных жителей настолько, что мэр Михаса Антонио Санчес Пачеко заявил, что с нового, 2020 года вынужден ввести административные меры, чтобы прекратить безобразия. Речь не о том, что иностранцы грубы, дурно воспитаны или много пьют, просто среди них попадаются довольно упитанные экземпляры. А это серьезная проблема для местных… ослов. Самых настоящих — с хвостом, копытами и длинными ушами. Михас слывет «столицей ослиного такси» Малаги: здесь полным-полно серых, покрытых шерстью транспортных средств, которые у иностранцев чрезвычайно популярны, но местных зоозащитников эксплуатация живого таксопарка доводит до исступления. Они требуют навести порядок в отрасли, гуманизировать условия труда и пресечь порочную практику катания на ослах крупногабаритных пассажиров, поскольку это приводит к травмам непарнокопытных (в петиции к мэру указывали трагичный эпизод: поездка 150-килограммового наездника для животного оказалась фатальной). Мэр прислушался к голосу общественности: с 1 января будет усилен ветеринарный контроль и ужесточена проверка состояния конюшен, а всем, кто весит больше 80 кило, ездить на ослах в Михасе будет запрещено. Поскольку защитников животных активно поддерживали оппоненты мэра, местная общественность принятое решение считает сугубо политическим.

Светлана Сухова