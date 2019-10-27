Uber тестирует запись на кулинарные курсы

Мобильное приложение Uber в тестовом режиме запустило сервис бронирования кулинарных мастер-классов Uber Moments, передает Forbes. Эксперимент проводится в Сан-Франциско. Таким образом компания исследует новые возможности для Uber Eats.

Uber Moments позволяет клиентам бронировать в приложении кулинарные мастер-классы, например, по приготовлению равиоли или ужина из пяти блюд. Среди предложений — возможность посетить за $75 урок приготовления китайских пельменей, а за $55 — ужина из пяти блюд нигерийской кухни. Эксперимент рассчитан на один месяц и на один город.