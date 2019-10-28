Роджер Федерер снова пробил по Базелю

Швейцарец Роджер Федерер, победив в финале турнира Swiss Indoors в двух сетах австралийца Алекса де Минаура, завоевал свой четвертый в этом году и 103-й за карьеру титул. Это позволило 38-летнему ветерану вернуться на третье место по очкам, набранным в этом году, опередив в ATP Race россиянина Даниила Медведева. Также Федерер улучшил собственный рекорд Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по количеству финалов, сыгранных на одном турнире. В Базеле он провел 15 титульных матчей, чего за всю историю Открытой эры (с 1968 года) не удавалось никому и нигде.

Базельский Swiss Indoors, проходящий в родном городе Роджера Федерера, далеко не сразу стал для него самым успешным турниром ATP. Например, свой первый титул швейцарец завоевал там лишь осенью 2006 года, уступив два финала. К тому времени он уже одержал девять побед на чемпионатах Большого шлема, в том числе четыре — на Wimbledon, и также четырежды первенствовал на травяном состязании в Галле. Лишь научившись справляться с психологическим давлением, сопровождавшим его выступления дома, Федерер перестал проигрывать там главные матчи. А в последнее время в зале St. Jakobshalle он выглядит просто непобедимым. Скажем, в этом году в четырех матчах на пути к титулу (в четвертьфинале швейцарцу не потребовалось выходить на корт из-за травмы соотечественника Станисласа Вавринки) Федерер взял все восемь сетов, лишь один раз потеряв свою подачу. При этом в полуфинале его соперником был седьмой номер мирового рейтинга грек Стефанос Циципас, а в финале — 20-летний австралиец Алекс де Минаур, который в этом году выиграл три титула и благодаря успешному выступлению в Базеле впервые пробился в топ-20.

Этот матч проходил с полным преимуществом Федерера. Сыграв в субботу три тай-брейка в полуфинале против американского гиганта Рейлли Опелки, который с ростом 211 см является самым высоким игроком первой сотни рейтинга ATP, де Минаур вышел на корт опустошенным. Порой ему удавалось затягивать розыгрыши почти до четырех десятков ударов и даже завершать их в свою пользу. Но в целом Федереру не понадобилось прикладывать сверхусилий, и результат — 6:2, 6:2, который был зафиксирован через 68 минут после начала встречи, выглядел закономерным.

Это десятый триумф Федерера в 15 базельских финалах. Столько же раз он побеждал в Галле, а рекордсменом Открытой эры по количеству титулов, завоеванных на одном турнире, является 12-кратный чемпион Roland Garros Рафаэль Надаль, который, кроме того, по 11 раз становился первым в Монте-Карло и Барселоне. Зато по количеству финалов, сыгранных на одном турнире, швейцарец испанца опережает сразу на три матча. В общей же сложности Федерер выиграл свой 103-й турнир, и теперь он лишь на шесть титулов отстает от рекордсмена всех времен американца Джимми Коннорса.

Что касается положения Федерера в мировой классификации, то оно не изменилось. Защитив 500 очков, он сохранил там третью позицию. А вот по очкам, набранным в нынешнем сезоне, швейцарец, который неделю назад шел четвертым, обошел россиянина Даниила Медведева. Правда, отставание от серба Новака Джоковича и Надаля настолько велико, что Федерер может вмешаться в борьбу лишь за второе место, да и то лишь при крайне удачном для себя стечении обстоятельств. Для начала швейцарцу необходимо выиграть парижский турнир категории Masters 1000, который начинается в понедельник.

Евгений Федяков